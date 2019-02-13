Çankırı'daki otobüs şirketlerinden “enflasyonla mücadele” indirimi

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek Çankırı'daki otobüs firmalarının sahipleri ile görüştü. Samimi bir atmosferde geçen görüşmeler sonucunda işletme sahipleri de Başkan Boz'u kırmayarak Çankırı-Ankara arası otobüs seferlerinde bilet fiyatlarını 30 TL'den 25 TL'ye düşürerek enflasyonla mücadele indirimini uyguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirlerarası otobüs yolcu ulaşım bedeli Çankırı-Ankara arası için 35 TL olarak belirlenmişti. Çankırı'daki iki otobüs firması da vatandaştan yana inisiyatif kullanarak 30 TL'den yolcu taşıdı. Hükümetimizin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında harekete geçen Belediye Başkanı Hüseyin Boz, firma sahipleri ile görüşerek bilet fiyatlarında en son 25 TL üzerinden anlaştı. Başkan Boz, ülkemizin ekonomik sıkıntılardan geçtiği bugünlerde kendi kazançlarından büyük fedakârlık ederek taşın altına elini koyan ve hükümetimizin açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek veren otobüs işletme sahipleri Yusuf Aslan ile İsmail Çayır'a teşekkür etti. Vatandaşların cebini ısıtacak olan indirimli tarife uygulamasının 18 Şubat Pazartesi günü itibari ile başlayacağı bildirildi.