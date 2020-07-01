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Çankırı'daki trafik kazası KGYS kamerasında

Çankırı’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Çankırı'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı KGYS kameralarına yansıyan kazada, Çankırı kent merkezindeki Hacı Ali Kavşağından karşı yola geçmek isteyen hafif ticari araca, ana yoldan hızla gelen pikap çarptı. Kontrolden çıkan pikap savrularak trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kaza anı KGYS kameralarınca kaydedildi.

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