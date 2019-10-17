Çankırılı kadınlardan Mehmetçiğe dua ve selam

MHP Çankırı İl Kadın Kolları üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua ederek, selam gönderdiler.

Çankırı MHP Kadın Kolları tarafından Sabiha Anne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda okunan Yasin ve hatimlerin duası yapıldı. Duadan önce saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan kadınlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere asker selamı ile selam gönderdiler.

MHP Kadın Kolları Başkanı Huriye Yılmaz, "Askerlerimize nasıl bir destekte bulunabiliriz düşüncesiyle bayanlarımızla, Çankırılı kadınlarımızla bir araya gelerek bir hatim yaptık. 41 Yasinler okuduk, Fetih Sureleri okuduk. İnşallah askerlerimize ulaşır ve kol kanat gerer diye düşünüyoruz. Onların sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde memleketlerine, yuvalarına, eşlerine, ailelerine dönmeleri için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Programımızda da asker selamı ile dualarımızı gönderdik" dedi.

Çankırı Belediye Başkanının eşi Betül Esen ise, "MHP Kadın Kollarımızın düzenlemiş olduğu programda Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlere dualarla katıldık. Buradan bütün askerlere selam gönderiyorum. Rabbim yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin. Buradan bütün bayanlar adına asker selamımızı da onlara yolluyorum" diye konuştu.