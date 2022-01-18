Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 5 ilçede 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Çankırı'da etkili olan soğuk hava sonrasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Çankırı'nın 4 ilçede tüm okullarda, 1 ilçede de taşımalı eğitime 19 Ocak çarşamba günü 1 gün ara verildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerindeki tüm okulların 19 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.