Çankırı'nın ‘sarıkılçık pirinci' için seri üretim hamlesi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yılda yaklaşık 700 ton üretimi yapılan ‘sakılçık pirinci', kurulacak fabrikada işlenerek tüm Türkiye'ye satılacak.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde üretilen ‘sakılçık pirinci' için fabrika kurulacak. Devrez Çayı kıyısında bulunan Çeltikbaşı, Yuvasaray, Yerkuyu ve Sarmaşık köylerinde ekimi yapılan ‘sarıkılçık pirinci' için ilçede kurulacak fabrikayla seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Kurulacak fabrika ile üretiminin de arttırılması planlanan pirinç, oluşturulacak marka ile bölge halkına gelir sağlayacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, “İlçemizde bir deyiş vardır; ‘sarıkılçık bir kere dağın soğuğunu yiyecek.' Ilgaz Dağı'ndan eriyen kar sularıyla beslenecek. Olgunlaşacak ve hazır hale gelecek. İlçemize özgü, ata tohumu olan bu pirincimiz Türkiye'de şeker oranı en düşük olan pirinç. Kendine has bir Anadolu ürünü. Söz konusu ürünümüzü tek elde toplamak ve ekim alanlarını büyütmekle beraber, katma değer oluşturarak Ilgaz markasıyla ülkemize tanıtmak, mutfakların baş tacı yapmak ve ilçemiz istihdamına katkıda bulunmak amacıyla pirincimiz için çeltik fabrikasını hayata geçiriyoruz” dedi.

Fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirten Öztürk, “Çeltikbaşı köyümüzde yaklaşık 5 bin metrekare arsa üzerinde bin metrekareye yakın inşaat alanında kuracağımız fabrika ile yıllık yaklaşık 700 ton pirinç üretimi yapılan yöremize önemli bir tesisi kazandıracak ve dolaylı istihdam olanağı sağlayacağız. Fabrikamızla beraber pirinç üretilen köylerimizde üretici sayısını da artıracağız. Mevcut bin 380 dönümlük üretim sahasını daha da artırarak aktif ve verimli hale getirecek, yeni markamızı meydana getireceğiz. Kuracağımız fabrikanın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, gelişmiş bir Ilgaz için çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.