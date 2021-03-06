Çankırıspor'da yeni sezon hazırlıkları

Sezonun açılmasının duyurulması sonrasında 1074 Çankırıspor antrenmanlarına başladı. Oluşturulan takımla birlikte Atatürk Stadında startı verilen sezon öncesi antrenmanlar yeni yönetim kadrosuyla birlikte sürdü.

1074 Çankırıspor Teknik Direktörü Harun Aydoslu, "2020 - 2021 sezonunu bugün açtık. Hedeflediğimiz, şehri en iyi yerine taşıma noktasında oluşturduğumuz takımla başladık. İnşallah lig sonunda da hedeflediğimiz yere geliriz. Pandemiden dolayı ülkemizde amatör futbol da geriye düştü. Geç de olsa federasyonun böyle bir kararı oldu. Biz de böyle bir takım oluşturduk. Bu takımı oluştururken de temsiliyeti en üst düzey olan futbolcuları almaya çalıştık. Yetenekli olsun bu şehre almadan çok vermesini düşünsün bu zihniyetle hareket etsin. Çankırı şehri en az 2. Lig 3. Lig'de olmalı ben öyle düşünüyorum. Geçen sene de ben buradaydım. Arzu ve istekleri biliyorum eksiklikleri biliyorum. Onu yapabilecek gücümüzde var. Futbolcu grubuyla da inşallah en kısa zamanda yönetim kurulunun önderliğinde şehrin mülki amirlerinin desteğiyle bunu başaracağız. 19 Mart'a kadar çift idman yapacağız. Daha sonrasında sporculara 2 gün izin vereceğiz. Daha sonrasında hazırlık maç periyotlarımız olacak. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kulüp Başkanı Barbaros Özdemir ise, "1074 Çankırıspor bugün itibari ile antrenmanlarına başladı. Ama öncelikle biz burada İstanbul'dan Ankara'dan Çankırı'dan oluşan güçlü bir yapıyla bu sezon çok iyi bir şekilde hazırlanmayı ümit ediyoruz. Sağolsun Harun hocamız iyi bir ekiple burada iyi bir çalışma yapacağına eminiz. Bu çalışmada biz taraftarımızın, Çankırımızın güçlü elbirliği ile inşallah bu sene başarıya gideceğimizi düşünüyoruz. Çalışmalar esnasında en önemlisi Çankırı'daki birlik ve beraberliğin kuvvetli olması için yapıtaşlarının biraz daha kuvvetli olması için biz mümkün olduğunca başarıya aç bir memleketiz şu anda. Elimizden geldiği kadar sportmenliği elden bırakmayarak memleketteki bu güzel havayı elde bırakmayarak inşallah iyi yerlere getirmeye çalışacağız. İlk önce azim gerekiyor birazcık umut gerekiyor. Umutlarımız var azim var inşallah bu sene elimizden gelen bütün imkanları sağlayarak başarıyı getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Takım 19 Mart tarihine kadar çift idman yapmaya devam edecek.