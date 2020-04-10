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Çankırı'ya gelen her araç tek tek durduruluyor

Çankırı’da, korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında şehre gelen tüm araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların salgın nedeniyle ateşleri ölçüldü.

Çankırı'da, korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında şehre gelen tüm araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların salgın nedeniyle ateşleri ölçüldü.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüs salgını, etkisini dünya üzerinde hala sürdürüyor. Salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zongulak'a araş giriş-çıkışları 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Bu noktada Çankırı'da da denetimler hız kesmeden devam ediyor. Önce kendi güvenlik tedbirlerini alan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehre gelen araçlar tek tek durdurup içeride bulunanların ateşlerini ölçüyor. Araç içerisinde bulunanlara uyulması gereken kurallardan bahsedilirken zorunlu olmadıkça şehir değiştirilmemesi ve sokağa çıkılmaması gerektiği noktalarında da uyarılarında bulunuluyor. Zaman zaman oluşan yoğunluğa rağmen denetimlerden memnun kaldıklarını dile getiren sürücüler de, ekiplere teşekkürlerini iletti.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü de denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

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