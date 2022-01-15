İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Çankırı’ya yılın ilk karı düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Çankırı'ya yılın ilk karı düştü. Kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.


Çankırı'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayankar yağışı sabah saatlerinde şehir merkezini beyaza bürüdü. Tipi şeklinde başlayan yağış, daha sonra yerini yerini hafif kar yağışına bıraktı.


Kar kalınlığı kent merkezinde 3 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre Çankırı'da kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.