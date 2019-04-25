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Çankırı'yı dünyaya tanıtıyorlar

Çankırı’da Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu tarafından e-Twining projesi kapsamında Çankırı’nın çeşitli yerleri tanıtılıyor.

Çankırı'da Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu tarafından e-Twining projesi kapsamında Çankırı'nın çeşitli yerleri tanıtılıyor.


Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu öğrencileri çektiği fotoğrafları Karatekin Parkı'nda sergileyerek hem vatandaşlara hem de internet ortamında proje ortaklarına kenti tanıtıyorlar. Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu Müdürü Munise Harmanda, "Projemizin ismi küçük gözlerden büyük şehirler. E-Twining Projesine katılırken amacımız Çankırı'yı ülkemiz içindeki diğer illeri ve ülkemiz dışındaki ortaklarımız olan ülkelerdeki çocuklara Çankırı'yı tanıtmaktı. Bunu velilerimizle paylaştık. Velilerimiz çocuklarımızla beraber Çankırı'nın tarihi ve kültürel mesire yerleri ve bütün güzelliklerini gezdiler ve fotoğraflandırdılar. Biz bu fotoğraflarını şuan Çankırı halkına sergiliyoruz. Bunları e- Twining portalına yüklediğimizde proje ortaklarımızdan olan diğer okullar Çankırı ilini çocuklarına tanıtacaklar ve bu sayede bizim öğrencilerimizde proje ortağı olan diğer illerdeki tarihi kültürü tanıyacaklar" dedi.

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