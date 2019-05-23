ÇASKİ'den yoğun mesai

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda yalıtım çalışmalarını tamamladığı Kalealtı içme suyu deposunun şehir şebekesi ana çıkışında yenileme çalışmalarına başladı. Şehrin muhtelif alanlarında son bir yılda 8170 m içme suyu hattı imal edildiği bildirildi.

Altyapı sistemlerinin düzgün işlemesi için önleyici çalışmalarını devam ettiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, içme suyundan meydana gelen arızaları en aza indirgemek, kayıp ve kaçakları minimize etmek, su yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, içme suyunu vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için yoğun mesaisini sürdürüyor. Kalealtı içme suyu deposunun şehir şebekesi ana çıkışında yürütülen çalışmalar kapsamında; Necmettin Erbakan Parkı içerisinde bulunan 120 metrelik güzergâhta bulunan aspes borular, günümüz teknolojisine ve insani tüketim amaçlı içme suyu yönetmeliğine uygun 560 mm çapında polietilen borular ile değiştiriliyor. Su ekipleri, birinci etap çalışmalarının ardından aynı güzergâhta bulunan üst kademe su deposunun ana isale hattını da 280 mm çaplı polietilen borular ile yenileyecek.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, farklı noktalarda gerçekleştirilen içme suyu hattı yenileme çalışmalarında önceliklerinin kayıp kaçak oranlarının en aza indirilmesi olduğunu vurguladı.