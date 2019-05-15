Çerkeş'te geleneksel iftar programı

Çerkeş Belediye Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Çerkeş halkı yoğun ilgi gösterdi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı iftardan sonra yaptığı konuşmada, "Mübarek Ramazan ayında birlik- beraberlik adına düzenlediğimiz iftar soframıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız duaları kabul etsin. Böyle bir akşamda sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. İlçemizde devam eden çalışmalarımız hepinizin malumu. AK Parti'li bir belediye başkanı olarak yapmış olduğumuz her çalışmada bizden desteğini esirgemeyen Milletvekillerimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitçioğlu beye şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar dilerim. Mevlam dirliğimizi birliğimizi bozmasın” dedi.

İftara; AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve İl Yönetimi, Çerkeş İlçe Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu , Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, Çardaklı Belediye Başkanı Osman Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.