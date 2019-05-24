Ceviz büyüklüğündeki dolu tarlalara zarar verdi

Çankırı'nın bazı köylerin etkili olan dolu yağışı tarlalara zarar verdi, arabaların camlarını kırdı.

Çankırı'da meydana gelen yağış, farklı köylerde dolu olarak görüldü. Bozkır, Dedeköy, Karadibek, Ayanpınar, Kapaklı köylerine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ekili alanlara zarar verdi.

Karadibek köyü sakinlerinden Emre Yıldırım, "Saat 16.00 civarında dolu yağmaya başladı arazilerde çok büyük zarar var. Arabalardaki camlar kırıldı, çatılardaki kiremitlerde kırıldı. Dolu yağışı Dedeköy, Bozkır köyünden başladı. Daha sonra Karadibek, Ayanpınar, Boyacıoğlu, Kapaklı köylerine yağdı. Buğday arpa tarlalarımız tamamen yerle bir oldu. Yaklaşık 15 dakika yağdı" dedi.