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Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan şahıs öldü

Çankırı’da ağaçtan ceviz toplarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Çankırı'da ağaçtan ceviz toplarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.


Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde ikamet eden Ümit Topalahmetoğlu (40), bahçesindeki ağaçta ceviz topladığı esnada yanlışlıkla elektrik tellerine dokundu. Akıma kapılan Topalahmetoğlu ağaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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