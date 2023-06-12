Çevre duyarlılığına resim, şiirler ve kompozisyonlarla dikkat çektiler

Çankırı'da Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Çankırı'da, Çevre Haftası kutlamaları çerçevesinde 'temiz bir dünya için denizlerimizi temiz tutalım teması ile yarışma düzenlendi. Yarışmada ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri ise kompozisyon yarışmasında yarıştı. Yarışmadaki kategorilerde ilk 3'e giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Öğrencilere ödüller Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selim Boyraz , İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Şube Müdürü Duygu Hamlı ve Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu Müdürü Nadir Kayaş tarafından takdim edildi.