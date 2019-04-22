CHP saldırıyı kınadı

Karatekin Parkı'na yapılan basın açıklamasında partililer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınadılar. Basın açıklamasında bulunan CHP İl Başkanı İlhan Tekin, "Bugün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldır, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi.