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Çivitçioğlu Medresesi Sanat Merkezinde geleneksel sanatlara yolculuk

Çankırı Belediyesi Çivitçioğlu Medresesi Sanat Merkezi, sanatsever dostlarını ağırlamaya devam ediyor.

Haftanın her günü 09.30–18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan medresede alüminyum rölyef, ney, tezhip, minyatür, ebru, kaligrafi ve yağlıboya resim atölyelerinde her sezon yaklaşık 100 kişiye eğitim veriyor.


17. yüzyıldan günümüze ulaşan Çivitçioğlu Medresesi, sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Çankırı Belediyesinin yaşayan mekânları arasında yer alan medrese, her sezon yaklaşık 100 kişiye farklı atölyelerde eğitim imkânı sunuyor. Çivitçioğlu Medresesini geleneksel kültür miraslarının aktarılmasında sanat merkezi olarak kullandıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Medresemiz, ziyaretçileri için huzur dolu bir ortam sunarken geleneksel sanat kurslarına meraklı olanlar için de keyifli bir öğrenme süreci yaşatıyor. Tarihi mekânlara ve sanatsal faaliyetlere merakı olan herkesi burayı davet ediyoruz” dedi.

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