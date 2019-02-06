Çocuk Meclisi üyeleri Ilgaz'da

Ailelerinin de eşlik ettiği çocuklar, kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Çankırı-Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi, bu kez çocuklarla doldu taştı. Belediye Çocuk Meclisi üyeleri, hafta sonunu Yıldıztepe'nin eşsiz manzarası eşliğinde gönüllerince eğlenerek geçirdi. Çocuklara da uygun pisti ile tercih edilen Yıldıztepe Kayak Merkezi, Çocuk Meclisi üyelerini memnun edecek bir karne hediyesi oldu. Üyeler, her fırsatta fikirlerini dinleyip önemsediği ve karne hediyesi sözünü yerine getirdiği için Belediye Başkanı Hüseyin Boz'a teşekkür etti. Karda moral depolayan üyeler, Çankırı'da yaşayan çocukların gür sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.