Çocuk yaştaki oto faresi yakalandı

Çankırı'da 5 farklı araçtan oto teybi ve hoparlör çalan 14 yaşındaki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı kent merkezinde 5 farklı araçtan oto teybi ve hoparlör hırsızlığı olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler izledikleri güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olaylarını 14 yaşındaki S.Y. isimli şahıs tarafından yapıldığını tespit etti.

Ekipler çocuk yaştaki şahsın evine yaptıkları operasyonda çalınan ürünleri ele geçirdi. Teyp ve hoparlörler sahiplerine teslim edilirken, şahıs hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlem başlatıldı.