D765 karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Çankırı'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle D765 karayolu Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldı.

Çankırı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Çankırı ve Kastamonu arasında ulaşımın sağlandığı D765 karayolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Çankırı merkez ilçesi D765 karayolu girişinde araçları durdurarak, sürücüleri uyarıyor. Bazı sürücüler yolun açılmasını beklerken, bazı sürücüler ise Çankırı istikametine geri döndü.

Karayolları, belediye ve Çankırı İl Özel İdaresi ekipleri de kar yağışının etkili olduğu yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.