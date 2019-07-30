İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daire Başkanı Bayburt 'anahtar' teslimi yaptı

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt; Çankırı’da TOKİ Konutlarında incelemede bulunarak konut sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt; Çankırı'da TOKİ Konutlarında incelemede bulunarak konut sahiplerine anahtarlarını teslim etti.



Çankırı'da yapımı başlanan Kalealtı TOKİ konutlarının yapımı sona erdikten sonra 26 Temmuz tarihinde konut sahiplerine daireleri teslim edilmeye başlanılmıştı.



TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt yaptığı açıklamada, "Burası malumunuz bir kentsel dönüşüm projesi. Bunun başlangıç ve devam durumu var. Buna göre belediyemize 12 haziran tarihinde iskan belgesi için başvuruda bulunduk. Devamında ise 22 temmuz tarihinde ise iskanlar verildi. Buna istinaden de 26 temmuz tarihinde de teslimlere başladık. İlk önce 1 ve 2 nolu bloklardan başladık. Bugünde 3, 4 ve 5 numaralı bloklarımızı teslim ettik. 9 ağustos tarihi itibari ile de 414 konutun bütün anahtarlarını da teslim etmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiye kadar inşaat sürecinde proje değişikliği gibi bir takım sorunlar yaşanmış onlar artık geçmişte kaldı. Şuanda belediyede yapması gerekenleri bir tarafta yapıyor. Konutlarımızın alt yapıları idaremizce yapıldı. Belediyemizde bağlantı noktalarını yapacak. Konut sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.