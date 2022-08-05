Darülhadis İslami Araştırmaları Dergisi'nin 2. sayısı yayımlandı

Doçentlikte ve akademik teşvikte uluslararası dergi statüsünü kazanan Darülhadis İslami Araştırmaları Dergisi'nin 2'nci sayısı yayımlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Darülhadis İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Aralık 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan Darülhadis İslami Araştırmaları Dergisi'nin 2'inci sayısı ‘Dergipark' üzerinden yayımlandı.

Dergi, Ağustos ayı itibarıyla "Ulrich's Periodicals Directory-Prequest" indeksine kabul edildi. Böylece Darülhadis İslami Araştırmalar Dergisi hem doçentlikte hem de akademik teşvikte uluslararası dergi statüsünü kazandı.

Derginin “TR Dizin” dahil ulusal ve uluslararası diğer indeksler tarafından taranması için gerekli müracaatlar yapıldığı ve sürecin başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Derginin 2022 Aralık sayısı için 15 Ekim'e kadar “Dergipark” üzerinden makale kabulü devam edecek.