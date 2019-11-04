DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çankırı’da yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Çankırı'da yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Çankırı'da yapılan DEAŞ operasyonu kapsamında aralarında öldürülen terörist elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin hizmetçiliğini yapan kadının da bulunduğu şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında Irak uyruklu Yaqoob Mustafa Abdulrazaq tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan 2 kişi hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edileceği öğrenildi.