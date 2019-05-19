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DEMARD'dan iftar programı

Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD) Çankırı Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına TCDD taşımacılık çalışanları ve makinistler bir araya geldi.



İftar programında konuşma yapan Servis Müdürü Orhan Armutçu organizasyonu düzenleyen Çankırı Araç Bakım Depo Baştemsilcisi İsmail Derelli'ye teşekkür ederek, ''Mübarek Ramazan ayının herkese hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu programlar vesilesi ile birlik beraberliğimiz perçinleniyor, bundan sonrada inşallah her Ramazan Ayında olduğu gibi iftar programlarımız devam edecektir. Siz değerli arkadaşlarımızla bu manevi günde birlikte iftar açtığımız için çok mutlu olduk.'' dedi.



Düzenlenen iftar programına, DEMARD Ankara Şube Başkanı Metin Gedik, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yıldırım, Haluk Altun , Cahit Tezcan, Ankara Araç Bakım Servis Müdürü Orhan Armutçu, Servis Müdür Yardımcıları Şencan Tuncel ve Cihan Güngör katıldı.

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