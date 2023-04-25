Depremin izlerini çizdikleri resimlerle silen öğrencilerin eserleri sanatseverlerle buluşacak

Çankırı'daki yurtlarda kalan depremzede öğrenciler, açılan resim ve baskı atölyesinde stres atarak ortaya çıkardıkları eserleri, açacakları sergide sanatseverlerle buluşturacak.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen illerden aileleri ile birlikte Çankırı'ya giderek yurtlara yerleşe öğrenciler, sanatla stres atıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen proje çerçevesinde Çankırı'daki Hacı Murad-ı Veli Öğrenci Yurdunda konaklayan depremzede öğrenciler için Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde resim ve baskı atölyeleri açıldı. Atölyelerde öğretim görevlileri eşliğinde çalışmalar yapmaya başlayan öğrenciler, doğadan topladıkları materyalleri de kullanarak çeşitli eserler üretti. 16 gün boyunca devam eden atölyelerde öğrencilerin yaptığı resimler ve baskı eserleri, açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Fuaye alanında açılacak sergiye vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

“Öğrencilerle birlikte çalışıyoruz”

Proje ile ilgili bilgi veren Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Nuray Akkol, “Deprem bölgelerinden gelen öğrencilerle bir proje yapmayı planladık. Bu projemizi üniversitemiz ve Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde yürütmekteyiz. Bunun için öncelikle çocuklarla ön görüşmeler yaptık. Görüşme sonucunda bizimle olmak isteyen öğrencilerimizi üniversitemizdeki görevli araçlarla alıyoruz. Kendi fakültemize getiriyoruz. Burada iki atölye olarak, resim atölyesi ve baskı atölyesi olarak öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Öncelikle ilk çalışmamız için gittik ve doğada bir çalışma yaptık. Çocuklar doğadan sevdikleri ve gördükleri nesneleri doğaya ait olan nesneleri alıp onları burada uyarıcı bir madde olarak kullanarak işler üretiyorlar” dedi.

“Sanatın ve doğanın iyileştirici gücüne inanıyoruz”

Sanatın iyileştirici gücünü kullanmak istediklerini belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Esra Ertuğrul Tomsuk ise “Biz bu projeyle depremden etkilenen ve Çankırı'da misafir ettiğimiz öğrencilere, sanatla, doğanın birlikte iş yapabileceğini göstermek, birlikte bir şeyler yapmak ve iş birliği yapmayı göstermek istedik. Çünkü biz sanatın ve doğanın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Böyle zamanlarda bizi iyileştireceğini, iyi geleceğine inanıyoruz Bu nedenle de böyle proje yaptık. Bu projenin sonunda bir sergimiz olacak. Çankırı Karatepe Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanında gerçekleşecek bu sergiye herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

“Sanatın iyileştirici gücünden faydalanmak istedik”

Öğrencilerin çalışmalara ilgi gösterdiğini kaydeden Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Seçil Ermiş İpek de, “Üç haftalık atölye çalışmasının ardından bir sergimiz bulunmakta. Bu çerçevede öğrencilerimiz deprem bölgelerinden gelen öğrencilerdi. Burada yurtlarda konaklayan ailelerde öğrenciler seçildiler. Öğrencilerimizi Çankırı Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğüyle ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışmaya davet ettik. Çalışmalarımızda atölyelerde baskı çalışmaları yürütmekteyiz. Resim Bölümünde de Resim Bölümünden hocalarımızın yaptığı kolaj çalışmaları devam etmekte. Bu süreçte öğrencilerimiz için deprem felaketinden sonra dayanışma kültürü ve sanatın iyileştirici gücünden faydalanmak istedik” şeklinde konuştu.

"26 Nisan'da da sergimiz var, herkesi bekliyoruz”

Hatay'dan ailesi ile birlikte Çankırı'ya gelen ve resim kursunda eğitim alan Veysel Güler, “Depremzede olarak Hacı Murat Veli Yurdunda kalıyoruz. Değerli hocalarımız, Çankırı Karatekin Üniversitesi bize destek oldu. Burada sanat faaliyetlerinde bulunuyoruz. İlk programın ilk haftasında burada gölete gittik. Doğada, doğa çalışması yaptık. Parçalar topladık. Geri kalan çalışmalarımız da üniversite bünyesinde çalışmalar yaparak geçirdik. 26 Nisan'da da sergimiz var, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Birlikte çalışmalar yaptık, emek verdik

Malatya'dan Çankırı'ya gelen ve resim ve baskı atölyelerinin çalışmalarına katılan Açelya Bingöl, herkesi sergiye davet ederek, “Malatya'da ikametgah ediyorum. Deprem sebebiyle Çankırı'ya geldik. Hacı Murat Veli Yurdunda kalıyoruz. Diş Hekimliği Bölümünde okuyorum. İstanbul Beykent Üniversitesi'nde öğrenciyim. Baskı atölyesinde çalışmalar yapıyoruz. Tasarım Atölyemiz var. Sergimiz olacak, 26 Nisan'da. Değerli öğretmenlerimizle birlikte çalışmalar yaptık, emek verdik. Sizleri de aramızdan görmekten mutluluk duyarız. Hepinizi bekliyoruz” dedi.