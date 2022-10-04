Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Atkaracalar'ın Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.M. idaresindeki 06 CFR 69 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Y.M., devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Y.M.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.