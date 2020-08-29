İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğünde silahla havaya açılan ateş damadı yaraladı

Çankırı’nın Alaçatı köyünde düzenlenen düğün merasiminde davetliler tarafından havaya açılan ateşte damat yaralandı.

Çankırı'nın Alaçatı köyünde düzenlenen düğün merasiminde davetliler tarafından havaya açılan ateşte damat yaralandı.


Çankırı merkeze bağlı Alaçatı Köyü'nde M.K. ve B.H.'nin düğününde katılımcılar tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Bu esnafa damat bir anda yere yığılırken düğün de adeta faciaya döndü. Yaralanan damat 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonrasında damat M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.