Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er'in gözü olimpiyatlarda

Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Seçil Er, olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini belirterek, "Paris Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönmek en büyük hayalim" dedi.

Dünya Tekvondo Federasyonu tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde, 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve 43 ülkeden 263 sporcunun katıldığı Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Seçil Er, dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluğunun ardından memleketi Çankırı'da coşkuyla karşılanan Er, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonada İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisine büyük gurur verdiğini ifade eden milli sporcu, bundan sonraki en büyük hayalinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

“Ülkem adına çok gurur verici”

Şampiyonluk öncesi çok sıkı bir çalışma sürecinden geçtiğini belirten Seçil Er, “Şampiyonluk öncesi haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Bazı günler tek antrenman, bazı günler ise çift antrenman oluyor. Antrenman içeriğimizde fiziksel, teknik, taktik ve kondisyon antrenmanları olarak ilerlemekteydi. Maça kadar yoğun bir temponun içerisindeydik. Şampiyon olduğumda çok mutluydum, çok gururluydum. Bayrağımızı göklere kaldırmak, İstiklal Marşı'nı söyletmek ve Türkiye'yi şampiyon yapmak benim için gurur vericiydi. Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Beni sevenler, milletimiz, beni tanıyan ve tanımayan herkes tebrik etti ve benim mutluluğumu paylaştı" cümlelerine yer verdi.

"Paris Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönmek en büyük hayalim"

Çalışmalarına sıkı bir şekilde devam edeceğini de vurgulayan başarılı sporcu, "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Dünya şampiyonası, olimpiyat için büyük bir puan veriyor ve ben de şampiyonada şampiyon olduğum için 140 tam puanı elde ettim ve olimpiyat havuzuna girdim. İnşallah bundan sonraki maçlarımda da derece yaparak, Paris Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönmek en büyük hayalim” diye konuştu.