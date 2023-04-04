İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan araçta 2 bin 505 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 2 gözaltı

Çankırı’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 bin 505 adet sentetik ecza hapı, 5,63 gram esrar ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 bin 505 adet sentetik ecza hapı, 5,63 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 505 adet sentetik ecza hapı, 5,63 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

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