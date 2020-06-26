Ecem Su bebek ihtiyacı olan 'öksürtme cihazı'na kavuştu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan Turmuş çiftinin 18 aylık bebekleri Ecem Su'nun öksürük refleksini geliştirip hava yolunun temizlenmesini sağlayan cihazla ilgili yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu.

Çerkeş ilçesinde henüz çok küçükken rutin kontrol amacıyla gittiği hastanede aylarca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ecem Su Turmuş, bu süreçte birkaç operasyon geçirdi. Korona virüs nedeniyle hastaneden taburcu edilen Ecem Su bebek, evinde makineye bağlı olarak yaşamaya başladı. Bu süreçte bir hayli zorluk yaşayan Erdal ve Filiz Turmuş çiftinin, çocuklarının daha rahat nefes alabilmesi için yaptığı yardım çağrısını İhlas Haber Ajansı "Minik Ecem Su, oyuncak değil 'öksürtme cihazı' istiyor" başlığıyla 17 Haziran'daki haberiyle duyurdu. Haberin ardından harekete geçen Ankara Çankırılılar Derneği ve Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma Derneği, Ecem Su bebek için adeta seferber oldu. Başlatılan kampanya sonrasında minik Ecem'in ihtiyacı olan yaklaşık 40 bin liralık 'öksürtme cihazı' kısa sürede temin edildi. İki dernek tarafından temin edilen cihaz, aileye teslim edilirken kurulumu da yapıldı.

"İnşallah sağlığına kavuşur"

Başlatılan kampanya hakkında açıklamada bulunan Ankara Çankırılılar Derneği Başkan Yardımcısı Yaşar Göktaş, “18 aylık bebeğimizin duyunca bize de görev düşer diye Ankara Çankırılılar Derneği olarak biz de elimizden geleni yaptık. Bizim de çorbada tuzumuz olsun dedik. Medikal malzemenin bir kısmını da biz karşılamış olduk. İnşallah sağlığına kavuşur, biz de mutlu oluruz” dedi.

Er-İhya Der Başkanı Muhammed İkbal Çiçek ise, "Biz buraya Ecemsu kızımıza nefes olmak vesilesiyle geldik. Bizden öksürük cihazı talebi oldu. Biz de iki gün gibi kısa bir süre içerisinde ailemizin cihazını parasını toparladık. Bu cihazı ailesine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızlarının artık daha rahat nefes aldığı için çok mutlu olduklarını dile getiren aile bireyleri ise, emeği geçen herkese teşekkür etti.