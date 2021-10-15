“Eldivan Yağlı Çöreği”, coğrafi işaret aldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın “2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” kapsamında teknik destek sağladığı Eldivan yağlı çöreği, Çankırı ilçeler bazında ilk coğrafi işaret belgesi alan yöresel ürün oldu.

Çankırı'da köy fırınlarında kendine has üretim metodu ile üretilen "Eldivan Yağlı Çöreği", Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)'nın şehir tanıtımı ve markalaşma çalışmaları kapsamında, sağlanan danışmanlık desteği ile coğrafi işaret belgesi aldı. “2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” kapsamında teknik destek sağlanması ile ilçe bazında Çankırı'da coğrafi işaret belgesi alan ilk yöresel ürün "Eldivan Yağlı Çöreği" oldu. Alınan coğrafi işaret, ilin tanıtımı, yöresel kültürün yaşatılması ve yerel ekonomiye destek sağlanması açısından önem taşıyor.

Çankırı'da 'çöşdürme', 'nokul' ve 'Eldivan ekmeği' gibi isimlerle de anılan “Eldivan Yağlı Çöreği”nin, coğrafi işaretle birlikte ürün kalitesi ve yerel üretim metodu bakımından standart sağlanarak yöresel kültürün yaşatılması amaçlanıyor. “Eldivan Yağlı Çöreği”nin üretimine standart getirilmesi, geleneksel üretim metotlarının korunması, üreticilerin ürünlerden daha fazla katma değer elde etmesi, ilçedeki çiftçilerin, fırıncı esnafının, geleneksel köy fırınlarının ve ilçe halkının ekonomik olarak kalkınmasına destek sağlanması amaçlanıyor.

KUZKA danışmanlık desteği kapsamında “Eldivan Kirazı” için de coğrafi ürün tescil başvurusu yapılırken, “Eldivan Yağlı Çöreği”yle birlikte Çankırı'nın toplam coğrafi işaretli ürün sayısı da 6'ya yükseldi.