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Emniyet Müdürü Aksoy, 65 yaş ve üzerinin bayramını kutladı

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 günlük uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, dün itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Ramazan Bayramının birinci günü 65 yaş ve üzeri vatandaşların 14.00-20.00 saatleri arasında belirli kurallar dahilinde dışarı çıkabileceği belirtilmişti. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çankırı'da da sokaklarda bayramın ve özgürlüğün tadını çıkaran vatandaşlar, karşılarında Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'u görünce şaşırdı. İl Emniyet Müdürü Aksoy, vatandaşların bayramlarını kutlayarak kurallara uydukları için kendilerine teşekkür etti. Vatandaşlara sohbet ederken yine sosyal mesafe kurallarına dikkat eden Aksoy, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları noktasında uyarılarda bulundu.


65 yaş ve üzeri vatandaşlar da Emniyet Müdürü Aksoy'a teşekkür ederek hayırlı bayramlar diledi

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