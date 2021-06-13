Engelli bireyler hem rehabilite olacaklar hem de üretime katkı sağlayacaklar

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) Sosyal Destek Programı kapsamında Çankırı'da uygulanan “Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi” sayesinde engelli bireyler hem sosyalleşecek hem de üretime katkı sağlayacaklar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekle KUZKA 2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlardaki engelli bireylerin üretime katılmalarını amaçlayan “Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi”de son aşamaya gelindi. Proje kapsamında KUZKA tarafından sağlanan 1 milyon 200 bin lira destekle Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün atıl durumda olan bin 200 metrekarelik binası yenilenerek 3 iş uğraşı atölyesi, 1 galoş üretim atölyesi, 1 eğitim atölyesi, 1 sera, 1 spor salonu, 1 uygulama mutfağı ve kafe hizmete sunulacak. Proje ile engelli bireylerin alacakları eğitimlerle istihdama hazırlanmaları amacıyla en az 100 engelli bireye Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası ile iş uğraşı atölyeleri etkinliklerine katılan 450 engelli bireye katılım belgesi verilecek. Engelli bireylerin proje çalışanlarıyla birlikte uygulama mutfağında hazırlayacakları yiyecek ve içecekler, galoş atölyesinde ürettikleri galoşlar, iş uğraşı atölyelerinde ürettikleri dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalar çevre halkına, ziyaretçilere ve özel şirketlere satılacak. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren özel firmalar ve kamu kurumları üretilen ürünleri satın alma teminatı vererek engelli bireylerin girişimcilik ruhuna destek sağlayacak.

Tadilat çalışmaları tamamlanan binada Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç incelemelerde bulundu. Proje kapsamında son çalışmaların yapıldığı atölyelerde satın alma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte eylül ayında engelli bireylerin çalışmaya başlaması hedefleniyor.

“Projede son aşama gelmek üzereyiz”

Projede son aşamaya geldiklerini söyleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin üretime katılmalarını amaçlayan 'Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş' projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmektedir. Çankırı'da engelli bireyler ve aileleri ile yapılan görüşmelerde engellilerin sadece tüketen bireyler olmak istemedikleri, daha çok üretimin içerisinde yer almak ve sosyalleşmek istedikleri ön plana çıkmıştı. Sorunu çözebilmek için bu amaçla projeyi tasarladık. Projemiz, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ajansımız arasında imzalanan sözleşme ile yürütülüyor ve son aşamasına gelmek üzereyiz” dedi.

“Engelli bireyler proje sayesinde üretime kazandırılmış olacak”

KUZKA olarak projeye 1 milyon 200 bin lira finansal destek sağladıklarını belirten Genç, “Proje kapsamında öncelikle atıl vaziyetteki binanın restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bina yaklaşık bin 200 metrekarelik bir alana sahip. Yine bahçeleriyle birlikte burada atölyeler kurularak aktif olarak hizmet verecek. İçeride yer alacak atölyelerimizde öncelikle iş uğraş atölyesi oluşturulacak. Bunlar seramik, örgü ve boyama atölyeleri olacak. Burada engelli bireyler el becerilerine göre bu atölyelerde görev alacaklar. Yine burada bir galoş üretim merkezi olacak. Galoş üretiminde istihdam da sağlanmış olacak. Kapalı spor salonumuz var, bu salonda da engelli bireyler spor faaliyetlerini ve sosyalleşmelerini gerçekleştirebiliyor olacaklar. Diğer taraftan projenin içerisinde mutfak ve kafe kısmı da olacak. Burada engelli bireylerin yapmış oldukları gıda ürünleri hizmete sunulacak. Dışarıdan gelen ziyaretçiler bu kafeteryada üretilen ürünlere erişebilecek. Projemizde genel itibarıyla bu atölyeler yer alıyor olacak. Yine proje kapsamında özel sektör ya da kamu kuruluşlarıyla da anlaşmalar gerçekleştirildi. Burada yapılan üretimler, ürünler de bu kurum ve kuruluşlara iletiliyor olacak. Çevre halkına da bireysel olarak hizmet veriyor olacaklar” diye konuştu.

“100 engelli bireye sertifika verilecek”

Proje kapsamında 100 engelli bireye Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini anlatan Genç, “450 bireye de normal katılım belgesi düzenlenecek. Bu projeden sadece Şabanözü değil yakınında yer alan Eldivan, Çankırı merkez ve Korgun ilçelerindeki kamu ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulanan engelli bireyler bu tesislerden faydalanacaklar” ifadelerini kullandı.

Genç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Projemiz kapsamında kurulacak atölyelerde engelli bireyler üretime katılmış olacaklar. Üretime katılmalarının yanı sıra sosyalleşerek kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak rehabilitasyon süreçlerine de katkı sağlamış olacağız. Ayrıca bu atölyelerde de iki engelli birey tam zamanlı olarak istihdam edilecek.”

“Proje sayesinde engelli bireylerimizi üretici konuma getireceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak projeyi yazarken çok büyük heyecan duyduklarını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç ise, “KUZKA'nın SOGEP kapsamında bir proje çağrısı oldu. Bunu duyar duymaz Şabanözü'nde atıl vaziyette bulunan bir binamız vardı. Bu binada biz hayallerimizi gerçekleştirebiliriz diye düşündük ve proje yazmaya bu şekilde başladık. Amacımız Çankırı'daki tüm engelli bireyleri tüketicilikten üreticiliğe geçirmek. Şabanözü'nde hizmet alan yaklaşık 170 zihinsel engelli bireyimiz, Eldivan Rehabilitasyon Merkezimizdeki 74 engelli bireyimiz, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel sınıflarda eğitim alan engelli kardeşlerimiz, Çankırı Bedensel Engelliler Derneği'ne kaydı bulunan bedensel engelli bireylerimizin bu projeden hizmet almasını hedefledik. Asıl amacımız, devletin zihinsel engelli bireylere sağladığı üst noktadaki öz bakım hizmetlerinin yanında eksikliğini hissettiğimiz çocuklarımızın üretici bireyler olmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Kurulacak atölyelerde engelli bireylere yeteneklerine göre eğitimler verilecek”

Karakoç, şöyle devam etti:

“Bu yüzden burada örgü atölyesi açacağız. Boyama atölyemiz olacak, seramik atölyemiz, okuma yazma atölyemiz, galoş üretim atölyemiz ve mutfağımız olacak. Burada bireylerimize önce kurslar verilecek. Bu kurslarda yaklaşık 100 engelli bireyimiz sertifika alacak. Sertifika alan bireylerimizle deneme üretimlerine geçeceğiz. Deneme üretimlerinde seramik boyayacağız, ahşap boyayacağız. Galoş atölyemizde yüksek miktarda galoş üretimine geçeceğiz. Ürettiğimiz malzemeleri de hem Çankırı'da hem de bazı fuarlarda satışa sunacağız. Projemizin ismi 'Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş'tır. Projenin de amaçladığı şekilde bizim zihinsel engelli bireylerimiz bu projeye katılarak, üretecekler ve satış yaparak bunu paylaşmış olacaklar.”