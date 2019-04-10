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Esen: "Çalışmalarımızı üniversitemizle iş birliği halinde yürüteceğiz"

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Çalışmalarımızı üniversitemizle iş birliği halinde yürüteceğiz" dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Çalışmalarımızı üniversitemizle iş birliği halinde yürüteceğiz" dedi.


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Nezaket ziyaretinde üniversite belediye ilişkileri, öğrencilerin istek ve önerileri ile sosyal alanların arttırması gibi birçok konuda istişare de edildi.


Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e “Hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor. 2019 yerel seçimler sonucunda Çankırı'nın yeni başkanı olan İsmail Hakkı Esen'i Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da ziyaret ederek tebrik etti. Makamda gerçekleşen ziyarette Rektör Ayrancı yeni görevinde başarılar dileyerek üniversite ve belediye iş birliği konularında Başkan Esen ile görüştü.


Üniversitenin Çankırı halkı ile daha da bütünleşmesi hususunda ellerinden gelen desteği göstereceklerini belirten Esen, “Bir şehir, üniversitesinin kalitesi ve gençlerinin potansiyeli ile parlar. Yerel yönetim olarak akademisyenlerimizin ve üniversiteli gençlerimizin istek ve önerilerine kayıtsız kalmayarak çalışmalarımızı üniversitemiz ile iş birliği halinde yürüteceğiz" diye konuştu.

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