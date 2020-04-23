İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde kalan öğrencilere 23 Nisan'da sürpriz doğum günü

Çankırı’da, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Çankırı'da, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Korona virüs dolayısıyla 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinden dolayı evlerinde kalan çocuklara moral ve motivasyon amacıyla etkinlik düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlamaları evlerinde yapan ve doğum günleri de bugün olan çocuklara sürpriz yapıldı. Çankırı Valiliği koordinesinde yapılan faaliyette 23 Nisan doğumlu 13 öğrenci belirlendi. Öğrencilere AFAD Müdürü Abdullah Özçelik, Kızılay, Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri ve sınıf öğretmenleri tarafından doğum günü pastası hazırlanarak evlerine götürüldü.


Hazırlanan pasta ile birlikte evin kapısını çalan Özçelik ve beraberindekiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak Zeynep Hafsa'nın doğum gününü kutladılar. Öğrencilerden 11 yaşındaki Zeynep Hafsa Şahin sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.