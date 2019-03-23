Ezan 1. Bölge Yarışması Çankırı'da yapıldı

bölge finaline Çankırı ev sahipliği yaptı.

Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa çeşitli illerden öğrenciler katıldı.

Yapılan programda açılış konuşması yapan Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mürsel Eroğlu, “Genel müdürlüğümüzün mutat yarışmaları var. Bunlar hafızlık, kuranı kerimi güzel okuma bunlardan biriside ezan okuma yarışması bu yarışmayı bu sene genel müdürlüğümüz bize tevdi ettiler. Ezan bildiğiniz gibi Hz. Bilali Habeşi'nin namaz için atan kalbinin dudaklarından dökülen sesidir. Ezan çok önemli tevdinin sembolüdür. İslamın ses ve söze dökülmüştür. Ezan Müslüman'ın kalbinin, beyninin ve ruhunu harekete geçiren bir dokunuştur. Ezan İslam'ın şiarlarındandır. Ezan aynı zamanda özgürlüğün sembolüdür. Okunduğu beldenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını haykırır. Çünkü gerçek özgürlük imandadır. Ne mutlu günde 5 defa bu çağrıya rüku ile secde ile icabet edenlere" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise, “Kişi dünyada can bulduğunda belki farkındayız belki değiliz ama adımızla şereflenmeden önce ezanla şereflendik. Kulağımıza bu ilahi muştu yerleştirildi. Hem bedenlere hem de mabetlere ezan ruh verir. Yeni Zelanda'da yükselen ezanla Çankırı Büyük Cami'de yükselen ezan aynı manayı ifade etmektedir. Dolayısıyla büyük bir birliktelik şiarı olan ezanı bugün genç Bilallerden dinlemek elbette bizi şehrimizi mutlu eder“ ifadelerine yer verdi.

Yapılan yarışmada lise grubunda 12 öğrenci yarıştı. Yapılan yarışta Sinop Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdussamet Keş 1., Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış Uzun 2.,Karabük Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Özeken 3. oldu.

Lise grubunda tamamlanan yarışma sonrasında ortaoğretim grubunda final yarışması yapıldı.

Yapılan yarışmaya 13 öğrenci katıldı. Çeşitli illerden gelen öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucunda ise Çankırı Merkez Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Talha Haliloğlu 1., Bartın Kocareis İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Burak Karagöz 2., Ankara Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Berat Hasan Dalaz 3. oldu.