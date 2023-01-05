Firari şahıslar JASAT'tan kaçamadı

Çankırı’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Çankırı'nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.