İhlas Haber Ajansı

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Firari şahıslar JASAT'tan kaçamadı

Çankırı’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çankırı'nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

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