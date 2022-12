Geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımı attı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen törende Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seda Gürsoy Akkerman, ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi; öğrenciler, veliler ve üniversite için önemli bir anı yaşadıklarını ifade ederek, “Yeni dönemde hem fiziksel hem de nitelik olarak büyüyüp gelişmeye devam ediyoruz. Üniversite olarak bu gelişimde ki temel odak noktamız ise sağlık alanıdır. Geldiğimiz süreçte de sağlık alanında Türkiye'de çok önemli ve etkili bir yerdeyiz. Mevcut 19 bin öğrencimizin 4 bin 500'ü sağlık alanında eğitim görüyor. ÇAKÜ'de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz mevcuttur. Bu alanda bize güç katacağı düşüncesiyle yakın zamanda yeni açacağımız bölüm ve programlarla bu alanda daha da güçlü olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme misyonumuzu da yerine getirmiş olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin en önemli farkındalığı öğrenci odaklı bir üniversite olmasıdır. Diğer bir deyişle; tüm plan, yatırım ve çalışmalar öğrencilerimize göre ayarlanmakta ve yapılmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemiz de odak noktamız sağlık alanının yıldızı olan bir birimimizdir. Diş Hekimliği Fakültesi hem bilginin üretilmesi hem de üretilen bilginin topluma katkı sağlaması açısından ayrıca önem taşıyor. Bizim öğrencilerimiz sadece mesleki bilgiyle donanmış bireyler değil aynı zamanda insani değerlerle, toplumun kültürüyle, medeniyet unsurlarıyla yoğrulmuş bir gençliktir” dedi.

Önlük giyen öğrencilere de seslenen Çiftçi, “Bugün giyeceğiniz beyaz önlükle aynı zamanda ağır bir sorumluluğun da altına giriyorsunuz. Değerli öğrencilerimiz, bu sorumluluğun altından kalkabilmeniz için kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekmekte ve yetişeceğinize de tüm kalbimizle inanıyoruz. Ayrıca sizlerin bu noktaya gelmesinde her türlü fedakarlığı yapan ve zorluklara göğüs geren velilerimizi de burada kutluyorum. Tüm bunlar ışığında sizlerde kendinizi iyi yetiştirecek, girişimci, inovasyona açık ve multidisipliner çalışma içerisinde sağlıkla ilgili her alanda sizler de olmalısınız. Diş Hekimliği Fakültemiz her geçen gün güçleniyor. Önce güzel bir bina, sonra eğitim öğretim materyallerinin temini, klinik uygulamalar için temel teçhizatların alımı, akademisyen kadromuzun güçlendirilmesi fakültemizin gücünü ortaya koyan unsurlardır. Bugün burada bu güçlenmeyi bir müjde ile daha da taçlandırayım. Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin Sağlık Bakanlığı nezdindeki ruhsatlandırma çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Bu haberin Çankırı'ya, ülkemize hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda da değerli dekanlarımız ve hocalarımızla ilerleyen dönemlerde uluslararası çalışabilirliğimizi göstererek yeni projelere imza atacağımıza inanıyorum. Beyaz önlükleriniz hayırlı, yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seda Gürsoy Akkerman ise, “Bu tören değerli öğrencilerimizin üniversite hayatına ve diş hekimliği mesleğine ilk adımı atmalarını sembolize etmektedir. Akademik ve mesleki yaşamda diplomalılar arası rekabet giderek artmakta ve çalışma hayatında anlamlı bir yer edinmek ve para kazanmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Rakamlar tartışmasız şekilde bu gerçeği ortaya koymaktadır. 1990 yılında diş hekimliği fakültesinden mezun olduğum yıllarda Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 50 milyon civarındaydı ve ülkemizde 14 diş hekimliği fakültesi vardı. Bugün ise nüfusumuz 85 milyon ve 100'ün üzerinde diş hekimliği fakültesine sahibiz. Bu gelişme büyük bir başarının göstergesidir. Başarının yolu emek, azim ve sabırdan geçmektedir” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Rektör Çiftçi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne en yüksek puanla giriş yapan öğrencilere başarı plaketlerini vererek beyaz önlüklerini giydirdi. Tüm öğrencilerin beyaz önlüklerini giydiği tören, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.