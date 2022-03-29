Geleceğin üniversite öğrencileri ÇAKÜ Kütüphanesini inceledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni ziyaret eden minik öğrenciler, kütüphaneyi gezip düzenlenen etkinliklerde eğlendi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çankırı Mareşal Çakmak İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Yüze yakın öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen ziyarette öğrencilere üniversite kütüphanesi hakkında bilgi verildi. Dergi ve kitapları inceleyen öğrencilerin soruları kütüphane personeli tarafından cevaplandırıldı.

Kütüphane gezisini tamamlayan öğrenciler, kütüphane zemin katına kurulan mini panayır alanında yüz boyama etkinliğine katıldı. Palyaço ile oyunlar oynayan miniklere balon, dergi ve çeşitli hediyeler verildi. Kütüphaneyi ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, kütüphane önünde yer alan yeşil alanda öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.