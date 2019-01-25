'Gençlerden Gençlere Kişisel Bakım' projesi sona erdi

Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ‘Gençlerden Gençlere Kişisel Bakım' projesini tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018/1 destek programı kapsamında Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başvurusu yaptığı 19234 no'lu ‘Gençlerden Gençlere Kişisel Bakım' isimli projesinin uygulama faaliyetleri sona erdi.

Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibinde yer alan 10 öğrenci, proje koordinatörü Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yasemin Şahin ve Güzellik ve Saç Bakım alan öğretmenleri Tuba Çetiner ve Nazlı Kürkçü projede yer alan Çankırı'nın 4 farklı köyünü ve aynı zamanda daha fazla genç nüfusa ulaşabilmek için merkeze bağlı Ovacık köyünü ziyaret ederek köylerdeki genç kızlar ve kadınlara hijyen, cilt bakımı ve saç bakım konularında uygulamalı eğitimlerle ve farklı görsellerle bilgilendirme yapıldı.

Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetimi tarafından yapılan açılamada, “Köyler haricinde Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine enfeksiyon kontrol hemşiresi Aynur Türkay Bayram tarafından hijyen ve kişisel bakım sunumu yapıldı. Güzellik ve Saç Bakım alan öğretmenler Tuba Çetiner ve Nazlı Kürkçü, okulumuz öğrencilerine ve Çankırı Lisesi Kız yurdunda kalan öğrencilere projeye dahil olan hijyen ve kişisel bakım ile ilgili sunumların yanı sıra projede görevli öğrenciler tarafından uygulamalı saç ve cilt bakımı yapılmıştır” denildi.