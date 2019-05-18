GEODER tarafından 19 Mayıs yürüyüşü yapıldı

Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Genç Oluşum Derneği (GEODER) tarafından yürüyüş düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüş kapsamında Kucaklama Taşı'ndan başlanılarak Anıt Alanı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Anıt Alanı'nda katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Batuhan Yeniköse tarafından Bayrak şiiri okundu. GEODER Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ünal, yaptığı konuşmasında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bugünden tam yüz sene önce ülkemizin dört bir yanı düşman kuvvetleri tarafından sarılmış ve işgale uğramıştı. Dönemin Yunan muhalefeti ve gelecekti başbakanı Metaksas, şu öngörüde bulunmuştu: 'Küçük Asya'ya adım atmayın. Türklerin orduları, komutanları vardır ve kısa zamanda bize bunun bedelini ödetirler.' Metaksas haklıydı, çünkü Türkler deruni devlet geleneği olan ve tarihini yaşamakla değil, yazmakla geçirmiş bir milletti. Samsun'a ilk adımla beraber, Türk milletinin üzerindeki bitkinliği ve ölü toprağını atmanın zamanı gelmişti. İşte, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkma ve milleti kurtuluşa inandırma kararını bu şartlar altında almıştı." dedi.

GEODER Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal, "19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelemizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yürüyüşe Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı.