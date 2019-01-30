Güney Koreli turist Hayong'dan Türk askerine teşekkür

Aralık ayından beri Türkiye'de çeşitli yerlerde turistik gezi yapan Güney Koreli turist Lee Hayong, Türk askerinin misafirperver yaklaşımından memnun kaldığını ifade ederek bir video çekti.

Güney Koreli turist Lee Hayong, Safranbolu'ya gitmek için araç ayarlamaya karar verirken araç ayarlayamayan Hayong'a Türk vatandaşlar yardımcı oldu ve Atkaracalar İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Güney Koreli turist Hayong orada beklemediği bir olayla karşılaştı. Jandarma karakolundaki askerler Hayong'a gitmek için araç ayarladılar ve yemek ikram ettiler.

Yaşadıklarını video kaydına alarak anlatan Hayong şu ifadelere yer verdi:

"Ben Aralık ayından beri Türkiye'de turistik gezi yapan Lee Hayong. Türkiye gezisi sırasında Safranbolu'dan Göremeye gitmem gerekiyordu. Bunun için iki yol vardı ve ben de araç ayarlamayı seçtim. Fakat araç ayarlayamadığım için terminalde bekliyordum. Beni gören iki Türk amca beni polise götürdüler. Oradan da jandarmanın olduğu yere gittim. Oradaki askerler bana çok nazik davrandı. Daha sonra araç olmadığı için Ankara'ya gitmem gerektiğini söylediler ve bana Ankara'ya gidilecek otobüsü gösterdiler. Ben buna ilk başta anlamadım ama o sırada askerler bana lezzetli bir yemek ısmarladı. Ben lezzetli yemeği yiyerek otobüsü bekledim. Askerler benim için otobüs şoförünü arayarak jandarmanın önüne kadar gelmesini söylediler. Güvenli bir şekilde otobüse bindirerek Ankara'ya gönderdiler. Askerlerden birinin arkadaşı olan Burcu'ya ulaşarak benim Ankara'da güvenli bir şekilde kalmam için görüştüler. Türk askerlerine çok teşekkür ediyorum.”

“Neden Türk askerlerine en iyi dediklerini anladım”

Güney Koreli Hayong videonun sonunda ise "Neden Türk askerine en iyi dediklerini daha iyi anladım. Bana lezzetli yemek alarak ve güvenli bir şekilde muhafaza ederek yardımcı oldukları için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.