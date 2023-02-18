Hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Çankırı’da, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
Çankırı'da, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı yer tespit edildi. Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda firari hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlü şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.