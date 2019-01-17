Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı

Çankırı'da otodan hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından araçtan hırsızlık suçu ile ilgili olarak 2 şahıs tespit edildi. Şahısların ikametine düzenlenen operasyon kapsamında T.D. isimli şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

10 gündür firar durumunda olan Ö.Y. ise yapılan istihbarı araştırmalar sonucunda başka bir şahsa ait ikamette olduğu tespit edilerek düzenlenen operasyon sonucunu gözaltına alındı.

Her iki şahsın ikametinde, iş yerinde ve arabalarında yapılan aramalar sonucunda şüpheli Ö.Y.'nin ikametinde farklı araçlardan hırsızlık sonucu elde ettiği 2 adet oto teybi, 1 adet oto amfisi ve 5 adet hoparlör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza alınarak sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli Ö.Y. hakkında Asayiş Şube Müdürlüğünde 4 ayrı hırsızlık suçundan tahkikat düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Zanlı, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Çankırı E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.