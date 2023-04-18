İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın hayatını kaybeden annesi Gülsüm Çataklı’nın cenazesi, Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde toprağa verildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın hayatını kaybeden annesi Gülsüm Çataklı'nın cenazesi, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde toprağa verildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın, 80 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülsüm Çataklı için, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde cenaze töreni düzenlendi. Çankırı Yapraklı Yukarıöz Camiine getirilen Çataklı'nın annesi Gülsüm Çataklı'nın cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Çataklı'nın yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.