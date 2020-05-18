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İftar sofrasına gelen tilkiyi beslediler

Çankırı’da, iftar vaktinde şehir merkezine gelen bir tilki güvenlik görevlilerince beslendi.

Çankırı'da, iftar vaktinde şehir merkezine gelen bir tilki güvenlik görevlilerince beslendi.


Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsünde nöbet tutan güvenlik görevlileri Murat Çelik ve İsmail Demirci, iftar yaptıkları vakitte yabani bir tilkiyi fark etti. Kampüs içerisinde gezen tilki, yiyecek bulamayınca kütüphane binasının yakınında da gezmeye başladı. Binada bulunan güvenlik görevlileri de aç olan hayvan ile iftar için hazırladıkları yiyecekleri paylaştı. Tilkinin karnını doyuran güvenlik görevlileri, bu anları cep telefonlarıyla da görüntüledi. Tilki ise, karnını doyurduktan sonra kampüsten ayrıldı.

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