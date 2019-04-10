Yapılan oylama sonrasında Mustafa Çıbık, İl Genel Meclisi Başkanı seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkan Vekili Alaattin Demir, "Seçmenlerimiz sandıkta oylarını kullanarak bizleri İl Genel Meclisi üyeleri olarak seçtiler. Bizler de onlara layık olmaya ve parti ayrımı yapmadan önümüzdeki 5 yıllık süreçte hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında yoklama yapıldı. Yoklama sonrasında meclis başkanlığı seçimine geçildi. Verilen önergelerle Mustafa Çıbık ve Kamil Çoban aday gösterildi. Gizli oyla yapılan seçim sonrasında Mustafa Çıbık 27 meclis üyesinin 19'unun oyunu alarak İl Genel Meclisi Başkanı oldu. Kamil Çoban ise 8 oy aldı.

Seçim sonrasında bir konuşma yapan Mustafa Çıbık, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Malumunuz olarak bir yerel seçimleri geride bıraktık. Seçmenlerimiz ilimiz genelinde hizmet etmek üzere bizleri görevlendirdiler. İl Genel Meclisi üyelerimizle birlikte Çankırımızın hangi noktasında olursa olsun önceliklerini ön plana alarak bir çalışma yapacağıma inancım tamdır” diye konuştu.

Meclis Başkanlığı seçimi sonrasında 1. Başkanvekilliği seçimi yapıldı ve 18 oy alan Ahmet Kaşkaya seçildi. 9 oy da boş çıktı. Meclis 2. Başkanvekilliği ne ise Alaattin Demir seçildi. Demir 15 oy alırken Ahmet Akkaya 9 oy aldı 3 oy da geçersiz sayıldı.

Meclis katip üyeliklerine ise Harun Tosyalıoğlu, Bekir Kale seçilirken yedek üyeliklere ise Tuğrul Kaya ve İsmail Çimen getirildi. Encümen üyeliklerine ise Ruhi Şeker, Harun Tosyalıoğlu ve İhsan Haydar seçildi.

Yapılan seçimler sonrasında Eski İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker görevi Mustafa Çıbık'a devretti.