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Ilgaz Dağı'nda Kayakla Oryantiring Yarışması sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde düzenlenen Kayakla Oryantiring Yarışması sona erdi.


Çankırı'da ilki düzenlenen yarışma bugün Ilgaz'da orta mesafe olarak yapıldı. Yapılan yarışmada branşlarına göre parkurları kısa sürede tamamlayan sporcular büyük sevinç yaşadı. Sporculara ödülleri Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde verildi.


Dün başlayan ve 10 ilden 142 sporcunun katıldığı yarışmada derece elde eden sporcular Estonya'da yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazandı


Yapılan yarışmada erkek 16 yaş grubunda Bursa birinci, Altın Hedef Spor Kulübü ikinci, kız 18 yaş grubunda Kastamonu Akademi Spor Kulübü birinci, erkek 18 yaş grubunda Tunceli Atlas Spor Kulübü birinci, Artos Gençlik Spor Kulübü ise ikincilik kupası almaya hak kazandı.

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