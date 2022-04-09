Ilgaz Dağı'nda Nisan ayında kar güzelliği

Karların erimeye başlaması ile birlikte mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

“Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın” dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda havaların ısınmaya başlaması ile karlar erimeye başladı. 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde örtülü kalan karlar ise doğal güzelliği ile büyülüyor. Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda Nisan ayındaki kar manzaraları görenleri mest ediyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.