Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi

Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise araçlarını durdurarak cep telefonları ile görüntüledi.

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini yüksek kesimlerde sürdürüyor. Kastamonu-Ankara sınırında araçları ile seyir halindeyken kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntüledi. Araçlarını yol kenarında durduran vatandaşlar, nisan ayındaki kar yağışını ölümsüzleştirdi.