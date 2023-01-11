Ilgaz Dağı'nın eteklerinde mest eden sis manzarası havadan görüntülendi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağı'nın eteklerine etkili olan sis, mest eden görüntüler ortaya çıkarttı. Sis ile birlikte ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu. ‘Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın' dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nın eteklerini kaplayan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Ilgaz Dağı'nın zirvesindeki kar manzarası ile bütünleşerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıkartan sis, dron ile havadan görüntülendi.